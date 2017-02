Próximos episódios

É com um misto de ansiedade e de expectativa que o País aguarda pelos novos capítulos das "Posições Conjuntas".Para quem não se lembra, esse foi o nome que Bloco, PCP e Verdes deram aos acordos que, à vez e em separado, cada um assinou com o governo, dando origem à saga das suas vidas, também conhecida por "a geringonça". Foi a essas "posições conjuntas" que os partidos de esquerda se agarraram com unhas e dentes ao longo de 2016, revertendo medidas, satisfazendo clientelas e amaciando sindicatos, exigindo ao governo isto e aquilo, embarcando na euforia anacrónica de um tempo novo.Já todos sabíamos que não havia entre eles uma ligação estrutural, que não partilhavam uma visão coerente para o País, que as suas agendas só coincidiam no circunstancial. Mas existiam as tais "posições" que foram servindo para amalgamá-los num propósito "conjunto": aguentarem-se uns aos outros (no sentido de se sustentarem e de se suportarem). Só que, passado um ano, esse tempo acabou. O velho acordo, para o bem ou para o mal, esgotou-se.Agora, ou há uma reedição do acordo, com novos compromissos, ou cai-se num impasse, numa gestão casuística e calculista, numa governação avulsa. Esta segunda hipótese deve ser tentadora para António Costa, mas duvido que seja a que melhor sirva os seus interesses de sobrevivência.Até porque a palavra dada pode ser, cada vez mais, palavra bloqueada. Está na hora, portanto, de o primeiro-ministro e os seus parceiros mostrarem aos portugueses um "trailer" do que os espera. Em que novas posições se vão conjuntar? Que novos caminhos vão seguir? A avaliar pelos desenvolvimentos mais recentes, vejo sobretudo caminhos mais estreitos (como a renegociação da dívida) ou mesmo caminhos sem saída (como a saída do euro). Mas o habilidoso de serviço é António Costa. Onde há becos, ele vê avenidas.