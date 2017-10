Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quantos cadáveres são necessários para uma demissão política?

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Já se conhece o relatório de Pedrógão Grande e eu só tenho uma pergunta: em Portugal, no ano de 2017, quantos cadáveres são necessários para que a ministra da Administração Interna assuma as suas ‘responsabilidades políticas’? Cem? Duzentos? Ou só 80? Ou só 70? Qual é o número?



Porque 65 não chega: a ministra, na ilusão patética e imoral de que o relatório só atinge a Protecção Civil, entende que a sua competência e autoridade não arderam em Pedrógão. Se o Estado falhou, e falhou miseravelmente, ela não tem nada a ver com nada.



Melhor: ela até ‘ajudou’ nas operações, mesmo que o relatório tenha considerado a ministra e o secretário de Estado como dois estorvos nocivos. Perante isto, a pergunta seguinte é saber se o primeiro-ministro alinha pela mesma cartilha, limpando a Protecção Civil mas não o ministério que a tutela.



A tentação é grande. O insulto seria maior ainda.