Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Que crise?

Não estamos a jogar ao nosso melhor nível, não há dúvida!

Por André Ventura | 00:30

Não estamos a jogar ao nosso melhor nível, não há dúvida! Estamos com uma frente de ataque pouco dinâmica e eficaz, reveladora da falta de rotinas e habituação entre os novos figurinos do último terço do terreno.



E, evidentemente, precisamos de novos reforços defensivos, onde incluo a necessidade urgente de um novo guardião da baliza, que deverá chegar já em janeiro na reabertura do mercado de transferências.



Deste ponto de análise a falar-se de uma crise no Benfica vai um passo gigante. Como pode estar em crise um clube que é tetracampeão e que ganhou o único título já disputado esta época? Como se pode falar de crise quando apresentamos as melhores contas de sempre?



Estamos a 5 pontos da liderança. Fé e cabeça fria.



Em crise estão aqueles que não levantam troféus há demasiados anos…