Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Que falta de sensibilidade

O Ministério das Finanças, talvez movido pelo apertão que o Presidente deu ao Governo, também veio dizer presente na tragédia que assolou o País.

Por Paulo João Santos | 00:30

O Ministério das Finanças, talvez movido pelo apertão que o Presidente deu ao Governo, também veio dizer presente na tragédia que assolou o País. Tarde, é certo, mas antes tarde que nunca.



A solidariedade para com as vítimas dos incêndios chegou em forma de comunicado, onde se dá conta da decisão de adiar o prazo de pagamento de alguns impostos. Adiar, não perdoar.



Deixo uma sugestão a Mário Centeno. Pegue no carro e vá com a sua equipa ver o estado em que o País ficou. Faça como Marcelo e, mais timidamente, o seu chefe de Governo.



Pode começar pelo pinhal de Leiria, embora haja um sem fim de itinerários que o levarão invariavelmente ao drama, ao horror, ao desespero, à desgraça.



Deixe–se abraçar por quem perdeu familiares e amigos, por quem perdeu tudo no turbilhão de chamas. Verá que não são eles que têm de saldar contas com o Estado.



É o Estado, que não os protegeu como devia, que tem uma dívida incalculável para com eles.



Mesmo que o dinheiro dessa pobre gente contribuísse para baixar o défice, é seguramente bem mais importante olhar para ela e perceber, de uma vez por todas, que as pessoas não são números.