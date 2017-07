Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Que grande desilusão

A proposta não dignifica os funcionários judiciais.

Por Fernando Jorge | 00:30

A 4 de julho foi finalmente entregue pelo Ministério da Justiça o seu projeto de estatuto referente à carreira dos funcionários judiciais.



Foi com desilusão e mesmo perplexidade que constatámos que o documento é conservador, não tendo o Ministério aproveitado para proceder ao reconhecimento e consequente valorização da nossa carreira.



Trata-se de um documento inepto para uma carreira que a Lei de Organização do Sistema Judiciário já reconhece como carreira de regime especial. E nalguns aspetos é mesmo contraditório. Esperava-se que não só correspondesse aos anseios dos funcionários judiciais, mas também, e principalmente, permitisse corresponder àquelas que são as necessidades do sistema público de administração da justiça.



Apesar desta apreciação genérica totalmente negativa, não nos furtaremos, neste momento, a fazer uma análise crítica, embora construtiva, analisando o documento, recolhendo todos os contributos, realizando reuniões pelo País e estando naturalmente abertos e disponíveis para o diálogo com o Ministério da Justiça. Temos de substituir este documento por um outro que dignifique a carreira e reconheça o contributo dos funcionários judiciais para melhor Justiça.