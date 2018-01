Que Ministério Público?

Não é só discutir nomes ou assegurar consensos. É preciso pensar o Ministério Público do século XXI.

Por André Ventura | 00:30

A polémica estalou com as palavras meio toscas da ministra da Justiça e com a habitual radicalização de discursos, mas a recondução ou não de Joana Marques Vidal à frente do Ministério Público merece uma reflexão mais profunda.

Perdemos demasiado tempo com especulações e deambulações históricas. Nenhum PGR foi reconduzido no cargo até hoje! E então? Há algum impedimento a que se verifique uma primeira vez? Não estão praticamente todos de acordo no mérito indiscutível do trabalho feito, sobretudo nas áreas da criminalidade económica e financeira? Então reconduza-se Joana Marques Vidal sem mais conversa, para não dar mais um péssimo sinal de interesses obscuros a minar a qualidade da nossa democracia.

Devíamos era discutir a forma e o processo como é designada a figura máxima do Ministério Público em Portugal. Será que salvaguardamos a independência da instituição face ao poder político, quando a nomeação depende da confiança do Governo e do Presidente? Não estaremos a fragilizar as investigações que envolvem políticos ou banqueiros quando fazemos depender a escolha do PGR de um obscuro consenso partidário ou governamental? Se a eleição do presidente do Supremo Tribunal de Justiça é feita sem intervenção do Governo, porque tem a escolha do órgão responsável pela investigação criminal em Portugal de ter o dedo dos políticos e dos governantes?

As várias intervenções públicas a que temos assistido deixam antever que teremos um novo nome à frente no Ministério Público nos próximos anos. Poderá representar um grave recuo na luta contra os crimes de colarinho branco, especialmente nos casos delicados, como o que envolve o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente. Mas, acima de tudo, demonstra a enorme cobardia que o sistema político tem em pensar o MP, assegurando uma instituição forte e totalmente independente dos interesses subterrâneos que continuam a minar a saúde da nossa República.

A personalidade

Rui Rio

O antigo autarca do Porto chegou, viu e venceu. Na primeira tentativa de chegar à São Caetano à Lapa recolheu a preferência da maioria dos militantes social-democratas. Prometeu um discurso diferente e uma forma própria de fazer política, recentrando o partido e recuperando um certo desígnio histórico da social-democracia. Veremos se consegue convencer os portugueses!

Justiça explica-se

A investigação interna que a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da Magistratura anunciaram sobre o caso das adoções na IURD é fundamental para a transparência da justiça.



Tondela

Um incêndio numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, deixa 8 mortos e mais de 40 feridos, ensombrando já este início de 2018.