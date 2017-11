Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quebra Tolas

Estado entregou a privados setores basilares da segurança do país.

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

Longe vai o tempo em que o termo "Quebra Tolas" significava exercícios didáticos: cálculos, simetrias, sequências, analogias, visando desenvolver o intelecto e a mente.



"Quebra Tolas" ganhou novo significado com a Segurança Privada, exército hoje com 35 000 operacionais, no seio do qual se infiltram delinquentes, cuja volumosa dimensão muscular é inversa à cerebral. Servem (in)segurança à "cacetada", dando nova dimensão literal ao termo "Quebra Tolas".



Um breve resumo leva-nos a 1999, quando um jovem Sec. de Estado Adjunto, Armando Vara, em funções no MAI, teve a brilhante ideia de criar uma Fundação para a Prevenção e Segurança, já extinta. Pasmou o país na altura, não entendendo que um Sec.



Estado do MAI, que não conseguiu diminuir os números de delinquência, pretendesse fazê-lo com uma fundação privada criada com fundos do Estado.



E boquiaberto ficou o povo até hoje, vendo o Estado abdicar de importantes setores basilares da segurança – aeroportos, instituições do Estado incluindo o próprio DCIAP, onde correm os processos de criminalidade mais gravosa – para os entregar a privados em contratos de milhões.



Eu sei quem devia levar uns "carolos"…