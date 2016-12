Dito, feito e bem feito. Marcelo assinou o Orçamento, com uns imprescindíveis minutos de explicação para quem ainda não percebeu o que está em jogo.Num país com dívida gorda e sem sintomas de emagrecimento, cumprir o défice é bom, crescer um bocadinho acima das expectativas não é mau, arrumar uma casa (a banca) em rebuliço é um recomeço. Por isso, o Presidente deixa as reticências óbvias para 2017: é preciso uma banca limpa a funcionar, é fundamental crescer mais, sem vendermos o que produzimos não temos futuro. Ou melhor, teremos mais do mesmo.Até porque, ao contrário do que a esquerda quer fazer crer, "a restrição orçamental não terminou". Não, não é Passos Coelho quem o diz. É uma voz ponderada deste governo, o ministro Augusto Santos Silva. Quem avisa…