Quem dá mais?

Um orçamento feito não para todos os portugueses, mas apenas para alguns.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

Vamos para o terceiro orçamento de Estado de António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa e a receita repete-se.



É um orçamento feito não para todos os portugueses, mas apenas para alguns e mesmo contra muitos. É um orçamento sem uma única reforma estrutural para amostra.



É um orçamento ‘pot-pourri’ (à letra, ‘vaso podre’), resultado das medidas avulsas saídas do habitual leilão em que se converteu a feitura do OE nos últimos anos.



É um orçamento feito de negociatas nas costas dos portugueses, para alimentar a estridência dos seus subscritores, num ridículo exercício de quem dá mais.



É um orçamento que em vez de preparar o futuro, apenas garante a gestão corrente, do dia-a-dia, do governo e da maioria. Mas não é, definitivamente, o orçamento que o País precisa.



Repete-se o preconceito ideológico que penaliza ostensivamente as empresas, como se estas fossem o inimigo a abater.



Assim se consolida a visão daqueles que pretendem perpetuar o Estado como o grande empregador e distribuidor de benesses, fazendo de conta que não é a iniciativa privada, as empresas e os empreendedores que criam os empregos e a riqueza que o País precisa.



E aqui inovam, há que dizer, ao apontar baterias aos trabalhadores independentes, agravando o regime fiscal dos recibos verdes, num incompreensível ataque à classe média.



E repete-se, enfim, o simulacro de bonança e de fim de austeridade, ao mesmo tempo que se preparam para reeditar a estratégia de 2016 e 2017 de contenção do défice com recurso às cativações e à míngua de investimento público, degradando ainda mais a qualidade dos serviços públicos em áreas fundamentais como a saúde, a educação, a segurança.



E no entanto, a geringonça move-se, dir-se-á. Pois move.



É o instinto de sobrevivência que a faz mover-se. E assim continuará enquanto estivermos sujeitos à governação desta esquerda.