Quem é Trump?

Ninguém sabe o que esperar do 45º presidente dos Estados Unidos da América, o cargo executivo mais antigo do mundo. Claro que é sempre assim. A História, essa maldita que tem a mania de não acabar, prega muitas partidas: George W. Bush era um ‘isolacionista’ até ao 11 de Setembro; depois, tornou-se um dos presidentes mais intervencionistas. Mas com Donald Trump é a sua própria política que é incerta. Ele já se contradisse muito e já disse radicalmente o contrário de membros da sua administração. Acresce que os seus pontos de vista nem sempre coincidem com os da própria maioria republicana no Congresso.Será ele o mais antieuropeu dos modernos presidentes? As suas declarações sobre a União Europeia e a NATO indicam que sim, mas o seu secretário de Estado já veio valorizar a NATO. Será contra o comércio livre? Parece que sim, mas o Congresso é que assina os tratados. O que substituirá o sistema de Saúde de Obama? Trump é a favor de um sistema ainda mais alargado, os republicanos por um mais restrito.Eis o que espera por nós nos próximos quatro anos. Isto e muito mais.