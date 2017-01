Quem mais vacilou foi o leão

Devido ao futebol que jogava na época passada, pelas promessas feitas pelos responsáveis, pelo investimento no plantel, a frieza dos números não deixa qualquer dúvida: dos grandes, quando comparado com o mesmo período da última Liga, foi o Sporting aquele que mais vacilou.Regrediu imenso, até: era primeiro, tinha mais 10 pontos, quatro vitórias e seis golos marcados; somava menos dois empates, duas derrotas e sete golos sofridos. Está, igualmente, a oito pontos de distância do Benfica, quando tinha quatro de vantagem, os mesmos sobre o FC Porto, de quem hoje dista quatro, e é quarto na tabela. E nos 30 jogos disputados em todas as provas (ainda participava na Liga Europa e na Taça da Liga, hoje resta-lhe a Taça de Portugal), tinha somente cinco derrotas; hoje tem nove… com menos um jogo.Tudo somado, sem que se vislumbre um sinal animador quanto ao seu futuro futebolístico e com a oposição a deitar as garras de fora em plena campanha eleitoral, BdC perdeu o controlo (mal) e lá porque é o patrão atirou-se à ‘classe operária’.Sendo ela o garante de tudo, se cai na tentação de entrar em ‘blackout’ não se espera nada de bom ao futuro do leão.