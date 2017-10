Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quem manda é Marcelo

O Presidente mostrou que está disposto a usar o seu poder.

Por Paulo João Santos | 00:36

Numa semana trágica para o País, onde nem o futebol se salvou, Marcelo veio dizer quem manda.



Em boa hora, o Presidente decidiu dar um murro na mesa e encostar a geringonça às cordas. E só não a levou ao tapete porque Costa percebeu o risco de um KO. A tragédia dos fogos afastou o PS da maioria absoluta, pelo que, estrategicamente, é melhor recuar um passo para dar dois em frente.



Menos de 24 horas após a duríssima intervenção de Marcelo, o primeiro-ministro - que sempre disse que não era com demissões que as coisas se resolviam - afastou a ministra e pediu desculpas - ainda que tenha ficado a ideia de o ter feito a contragosto.



As outras peças da geringonça também acusaram o toque, sobretudo o PCP, para quem tudo está a correr mal. A moção de censura centrista servirá para clarificar o seu papel. É altura de perceberem que não podem estar com um pé fora e outro dentro da máquina que os devora.

Quanto a Marcelo, desenganem-se os que pensam que vai regressar à rotina dos afetos. Mesmo sem poder, o poder pertence-lhe. Tem o povo do seu lado. É ele que manda. E mostrou que está disposto a usar esse poder.