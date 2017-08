Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quem manda, pode

Os polícias têm sido usados de forma gratuita para todo este teatro.

Por Paulo Rodrigues | 00:30

Inicia-se hoje a época do futebol. Depois dos vários negócios com jogadores, a festa está montada.



Com a segurança ninguém quer saber. A mesma que no âmbito da utilização dos recursos da PSP, está já ao nível de qualquer ameaça terrorista.



Mas já alguém questionou se é legal, num comboio requisitado por uma claque como meio de transporte, virem dezenas de polícias, em serviço público? Porque é que o futebol tem este privilégio e qualquer excursão de estudantes a Benidorm não há de ter?



Já alguém fiscalizou os autocarros alugados pelas claques, se cumprem com o número de lotação quando abandonam o recinto? Porque é que qualquer empresa de transportes não poderá também levar passageiros para lá da sua lotação? Será que alguém se perguntou quanto custa a segurança de um jogo de futebol?



E porque é que o investimento que o Estado faz em proveito dos acionistas de uma qualquer SAD não há de acontecer com outras empresas?



Por fim chegamos a uma triste conclusão, é que os profissionais da polícia, têm sido utilizados gratuitamente para a própria propaganda de todo este teatro, porque de facto o futebol manda, mas manda mesmo. E a prova está aqui.