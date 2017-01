A melhor aposta que a nova Administração norte-americana poderia fazer seria a de combater o desemprego jovem. Apesar de a taxa global de desemprego dos Estados Unidos ser relativamente moderada, os jovens sem emprego são a componente que mais a agrava.O facto de o novo presidente haver escolhido para a sua equipa alguns dos mais importantes empresários do país poderia ser, pelo menos teoricamente, um passo importante naquele sentido. Mas confirmarão as realidades tal previsão? O nível de endividamento mundial, que cresce cada vez mais, não parece apoiar tais expectativas.Segundo dados recentes do FMI, desde a crise financeira mundial de 2008 os principais bancos centrais têm-se limitado a aplicar uma política monetária expansionista, que tenta estimular o crescimento económico através da constante injeção de liquidez no circuito bancário. E de harmonia com os cálculos do FMI, a dívida financeira mundial bruta terá atingido durante o ano passado a cifra astronómica de 163 biliões de dólares, ou seja, quase 45% mais do que em 2007. A grande dúvida é saber se será possível garantir o crescimento económico sem a reestruturação de semelhante encargo.