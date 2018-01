Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queremos a data de colheita do azeite

A data de colheita numa garrafa de azeite é bom para a educação dos cidadãos.

Por Edgardo Pacheco | 00:30

Se o leitor for por estes dias comprar azeite a uma loja em Espanha ou Itália terá a vida facilitada para perceber se está a comprar uma colheita passada (2016/2017) ou uma recente (2017/2018). Se tentar fazer o mesmo em Portugal, coitado, vai ter de fazer contas de cabeça.



Em Espanha e Itália, muitos olivicultores colocam nas suas garrafas o ano de colheita do azeite. Por cá, os dedos de uma mão sobram para contar o número de produtores que façam o mesmo, pelo que a única solução é fazermos contas a partir da data limite de validade.



Como esta costuma ser afixada em dois anos após a colheita, só assim saberemos se estamos perante azeites de 2016/2017 ou 2017/2018. E como os números costumam ser ínfimos, a partir dos 50 anos qualquer consumidor tem que fazer uma ginástica com a aproximação e o afastamento da garrafa para focar corretamente as datas.



Mais cedo do que tarde, os produtores terão de convencer-se que o aumento da cultura dos consumidores em matéria de azeites (apesar de relativamente lento) vai implicar o registo da data de colheita na garrafa. Não faz sentido toda a fileira estar a educar os consumidores para os aromas e sabores primários, intensos e desafiantes de um azeite acabado de extrair para depois não se dar ao trabalho de colocar quatro números no rótulo.



Não faz sentido um produtor registar que que o seu azeite cheira e sabe a tomate verde ou a casca de amêndoa verde para, dois anos após a colheita, o consumidor só sentir notas de alfarroba ou caixa de frutos secos. A revolução do azeite em Portugal deveu-se ao grande empenho dos produtores.



Já agora, não custava nada dar esse saltinho com o registo da data de colheita. É assim tão complexo?