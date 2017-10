Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Questão de atributos

Melania Trump deu nas vistas graças a uma blusa que salientava o peito.

Por Luísa Jeremias | 00:30

O que têm Melania Trump e Joana Madeira em comum? Atributos! Cada uma em seu género mas que dão nas vistas.



Na passada semana a primeira-dama norte-americana deu nas vistas graças a uma blusa que salientava um peito versão Sofia Loren nos melhores tempos.



A foto tornou-se mais popular do que a função em que a mulher de Trump participava.



E Joana Madeira, a até agora quase anónima humorista que fazia umas brincadeiras num programa e se tornou fenómeno na net com as graçolas sobre si e o marido? Acabada de entrar num reality show, transformou-se num top de popularidade graças... ao corpo.



Joana usou-o vitimizando-se, para provar que não é preciso ser esbelta para ser mulher.



Da mesma forma inversa a Melania, de forma igualmente errada. Uma pena quando o físico se sobrepõe à mulher enquanto pessoa... por vontade própria.