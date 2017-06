Questões de justiça

Descobrir os pomares de cereja

No âmbito da campanha de promoção da Cereja do Fundão 2017, ainda é possível usufruir até ao início de julho das visitas de comboio turístico com vista panorâmica pelos pomares de cereja em Alcongosta, terra na encosta norte da Serra da Gardunha. É uma iniciativa organizada pelo município cuja viagem tem a duração de 50 minutos e terá de ser marcada previamente no Posto de Turismo do Fundão. Entretanto, já está a decorrer o IX Festim - Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo que se realiza em sete municípios do distrito de Aveiro, com 14 concertos, na sua maioria realizados ao ar livre. A edição deste ano traduz grande diversidade geográfica, que vai das Américas à Mongólia, passando por África, com a presença de conceituados artistas. O Festim continuará nos próximos fins de semana.



Seleção feminina

É devida uma palavra à seleção feminina de voleibol que participou em mais uma jornada da Liga Europeia, em Matosinhos. Assisti a algumas partes dos jogos pela televisão e deve ser assinalado o progresso que a modalidade tem registado em Portugal. Não ganhámos, não ficámos no pódio, mas disputámos sets de igual para igual com potências da modalidade, o que é significativo da mudança. O desporto português vai-se tornando cada vez mais eclético.





Está a chegar o 14 de julho, o dia da Tomada da Bastilha, mas oxalá não chegue nunca a segunda edição de um qualquer género de 'Governo do Terror', sacrificando os Direitos, Liberdades e Garantias.

A evolução das sociedades coloca desafios cada vez mais complexos na área da justiça. Diz-se, e muito se tem debatido, que o desenvolvimento das tecnologias torna impossível, na prática, manter os termos de respeito por determinados Direitos, Liberdades e Garantias fundamentais, bem como o segredo de justiça dos processos em investigação. Tem-se debatido nos últimos tempos matérias ligadas às dificuldades em outros processos para obtenção da prova, como são as matérias do enriquecimento ilícito e da delação premiada.Na prática, tudo isto representa variações do conceito que temos do Estado de Direito. Não quero dizer que são perversões ou violações do Estado de Direito, mas que o Estado de Direito deixa de ser o mesmo, se essas intenções se concretizarem, isso sem dúvida. Por exemplo, na matéria do enriquecimento ilícito, a regra do ónus de prova, que é de quem acusa, deixará de vigorar.A questão que aqui trago é outra, que praticamente não tem sido falada e que tem que ver com o alargamento dos prazos de prescrição. São compreensíveis os motivos pelos quais alguns têm defendido essa via, quando estamos perante determinados crimes económicos graves ou crimes de ‘colarinho branco’. Só que se existe esse lado positivo de poderem responsabilizar os autores, mesmo com tempo passado depois da prática dos atos, existe ao mesmo tempo um contra que tem relevância. É que o passar do tempo, por natureza e definição, torna cada vez mais difícil a reconstituição, e mesmo a prova, do que aconteceu. E como já ninguém se lembra dos factos, na prática, criam-se novos factos e às vezes ouvem-se as maiores deambulações sobre matérias que devem ser tratadas de forma objetiva e com todo o respeito. Por já não haver a segurança dada pela proximidade temporal, como diz o povo, a asneira começa a ser livre e cada um diz o que lhe apetece, pois verdadeiramente não há contraditório nos debates travados na opinião pública.Cada um só tem que pensar consigo próprio, se seria capaz ou não, se acontecesse ser chamado a um tribunal dez, doze ou catorze anos depois, para falar de determinados factos, lembrar-se de telefonemas, confirmar conversas. E acontece que muitas vezes, com a nossa memória, perante insistências alheias, ela às tantas começa a misturar-se com a imaginação. É quase kafkiano. E esta distância do tempo de investigação e do julgamento em relação à prática dos atos leva também a que, perante casos já arquivados, se peça a reabertura. É assim como se valesse o princípio de que quem não gostou à época da decisão do tribunal, deve deixar passar um tempo, e mesmo sem nenhuma prova nova, servindo-se do espaço público, pretende exercer a vendeta.