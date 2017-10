Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Questões fulcrais

Hoje ficamos a saber quem são os 308 presidentes da câmara.

Por José Diogo Quintela | 01.10.17

Hoje ficamos a saber quem são os 308 presidentes de Câmara. Nos próximos tempos saberemos a resposta a outras questões. Destaco três: Continuará Fernando Medina com a bem-sucedida política de casas a preços razoáveis para lisboetas, apesar da bolha imobiliária? Para já, só conseguiu arranjar uma casa. Por acaso, a sua. Conseguirá replicar o modelo?



André Ventura sugeriu formação obrigatória para ciganos, em Direitos Humanos e Direito Penal. Se for eleito vereador, irá Ventura alargar o conceito de educação de nicho a outras minorias?



Por exemplo, se os lugares de estacionamento estão cada vez mais apertados e é preciso fazer manobras cada vez mais complicadas, irá Ventura sugerir haver formação em Geometria Descritiva para mulheres?



Irá Rui Rio avançar, dizendo que o resultado de Passos Coelho foi ‘poucochinho’?



A campanha de Teresa Leal Coelho avisou os jornalistas do encontro entre o PR e a candidata, no Príncipe Real. O que é que ajudou mais Fernando Medina?



A acusação de aproveitamento ou o facto de a caravana do PSD ter conseguido acertar no horário de um encontro no centro de Lisboa à hora de ponta de sexta-feira, provando que o trânsito não está assim tão mau?