Estivesse Cristiano Ronaldo posto em sossego, de seus anos colhendo doce fruto nos Los Angeles Galaxy, e poderia invocar em tribunal a Quinta Emenda da Constituição dos EUA, negando-se a prestar testemunho sobre alegada evasão fiscal nos seus direitos de imagem.Longe de Hollywood, já tem na agenda um compromisso para a manhã de 31 de julho. À falta de greve de juízes do outro lado da Península Ibérica, é certo que aparecerá com expressão facial digna de jogador de póquer, com televisões de todo o Mundo em direto.Já que não terá a Quinta Emenda em Madrid, aproveite hoje para emendar a trajetória da bola, dirigindo-a para as redes da baliza russa. Se conseguisse cinco emendas era perfeito, mas duas ou três já será bom.