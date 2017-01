Quotas e bofetadas

Se eu fosse cultor do "politicamente incorreto" (que se pode revelar uma expressão paradoxal, sofisticada e lucrativa do "politicamente correto"), proporia, ironizando, que o sistema de quotas passasse a abranger também a violência doméstica. Seria assim: por cada dois murros ou bofetadas desferidos contra uma mulher, a vítima teria direito a retaliar, no mínimo, em singelo.Entendo, todavia, que o sistema de quotas pode desempenhar um papel relevante para eliminar discriminações ancestrais. Por isso, parece-me razoável a recente (e decerto controversa) medida que atribui a cada sexo um terço dos lugares nas administrações das empresas públicas, participadas ou cotadas na bolsa – medida que na prática, e por ora, irá beneficiar as mulheres.Contra estas medidas, já ouvi muitas e doutas opiniões respeitáveis, algumas das quais brandidas com elegância por mulheres que não precisaram de quotas nenhumas para alcançar o topo. No entanto, não fiquei convencido: afinal, as mulheres ainda não atingiram certos cargos ou posições de relevo por inépcia própria ou por injustiças que devem ser contrariadas?Aliás, há um facto que deve ser evidenciado neste debate. As mulheres não precisaram de quotas para atingir a paridade ou a maioria no acesso à universidade, à medicina e aos tribunais, que depende essencialmente do esforço e do mérito pessoal. O último reduto de "soberania" masculina reside nas áreas dependentes de escolha, mais ou menos discricionária.E reside, de forma dramática, na família. A violência doméstica, de que só conhecemos uma expressão ínfima, tem originado frequentes homicídios. As mulheres são quase sempre as vítimas. Urge pôr fim ao flagelo. Chegou a hora de celebrar um "pacto social" contra a violência doméstica, que envolva o Estado e a sociedade civil, com o patrocínio do Presidente da República.