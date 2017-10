Rainha Manga

O último filme de Stephen Frears retrata a inopinada relação da rainha Victoria com Abdul, um criado indiano.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

O último filme de Stephen Frears retrata a inopinada relação da rainha Victoria com Abdul, um criado indiano. Eis um romance-histórico que tem recebido como principal crítica o facto de a monarca ter acordado tarde para o racismo, esclavagismo e opressão perpetrados pela coroa britânica.



Pois é, despertou a destempo, já sem grande efeito e a Índia, nomeadamente, continuou a ser governada a partir de Londres. Mas essa é, justamente, uma das principais questões do filme: não será que Victoria, quando no final da sua vida experimenta mais intensamente a discriminação (pela idade, pelo género e até mesmo pelo seu estatuto), finalmente percebe a terrível solidão desse sítio?



Talvez (e infelizmente) tenha sido necessário chegar aos 80 anos, com mais de 60 de trono, ser morbidamente obesa, ter trastes gananciosos como filhos e já ter perdido muitas pessoas amadas para perceber o lugar do outro, ser capaz de empatia, bondade, perdão e gratidão.



Seremos nós também capazes de empatizar?

Título: ‘Vitória & Abdul’

De: Stephen Frears

Com: Judi Dench e Ali Fazal

Exibição: Nos cinemas