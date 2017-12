Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raspadinha

Não basta tudo o que se passou na banca portuguesa nos últimos anos?

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Perante o terrível silêncio dos partidos, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa prepara-se para injetar 200 milhões no falido Montepio. Enfim, todos sabem como a Santa Casa ajuda os mais frágeis engordando o vício do jogo. Pois, mas agora essa instituição prepara-se para o contrário: ajudar o jogo da economia de casino emagrecendo os mais frágeis.



Afinal, o Montepio tem, à sua escala, operações tóxicas como tinha o BES e só uma auditoria forense poderá determinar o tamanho do buraco. Para já, sabe-se que esta decisão é um euromilhões a criar excêntricos todos os dias. Avaliar o banco nestes montantes irreais e entrar assim no capital de risco é uma roleta russa (a Santa Casa arriscará uma grande fatia dos seus activos) e uma sova no papel e na missão de solidariedade social.



Não basta tudo o que se passou na banca portuguesa nos últimos dez anos? Até hoje (e a fatura ainda não fechou) foram 15 mil milhões oferecidos às instituições bancárias, ou seja, sacados aos trabalhadores e pequenos empresários, sob a capa da austeridade. Não aprenderam nada? Não chegou? Enfim, o ano não podia acabar sem esta negra ironia de agora, já não apenas o Estado, mas mesmo uma obra de beneficência tirar aos pobres para dar aos bancos. Feliz Natal.