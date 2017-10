Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reações goleadoras à Champions

Aboubakar, Marega, Bas Dost e Jonas: eis os principais responsáveis.

Por José Manuel Freitas | 00:30

Nem sempre a ressaca da Champions – pelo meio houve dois fins de semana sem Liga – é positiva para os clubes portugueses. Desta feita, nada a dizer.



À maior ‘debacle’ lusa na competição (só derrotas) responderam os grandes com vitórias, convincentes e goleadoras as de FC Porto e Sporting, apenas indiscutível a de Benfica.



Para os números finais dos três jogos, dos quais resultaram 14 golos, muito contribuiu a capacidade rematadora de quatro futebolistas, curiosamente, ou não, os primeiros da lista de quem mais marca no futebol português.



No Dragão, a firma Aboubakar (24 golos nos portistas)-Marega (32, sete no FCP), marcaram três dos seis golos ao Paços de Ferreira (caiu Vasco Seabra, situação que parecia inevitável há muito) e levam sete cada um na Liga; em Alvalade, Bas Dost (41 golos em Alvalade) também marcou pela sétima vez e obteve o quarto ‘hat-trick’ em Portugal; na Vila das Aves, na estreia de Lito Vidigal, Jonas (76 golos na Luz, melhor marcador em 15/16), bisou de grande penalidade – a segunda não devia ter acontecido… - e com 11 remates certeiros vai na frente dos marcadores. É por isso, também, que os três grandes dominam!