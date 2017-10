Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Realidade nua e crua

Servirem frango cru a uma criança revela total despreocupação.

Por Bruno Figueiredo | 00:30

A fraca qualidade da alimentação nos estabelecimentos de ensino é uma triste realidade. Se em termos de variedade e quantidade, a alimentação servida aos nossos alunos já era considerada pobre, as últimas denúncias que vieram a público demonstram que também poderemos estar perante graves problemas de saúde pública.



O desplante de servirem frango cru a uma criança é revelador do total desconhecimento ou despreocupação para com as mais elementares regras de segurança alimentar.



Assim se explica que quase 50% dos surtos de toxi-infeção alimentar que ocorrem anualmente e que são reportados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge tenham a sua origem em estabelecimentos de ensino.



A ASAE tem realizado algumas operações direcionadas para os refeitórios escolares. No final de 2016, em 112 cantinas inspecionadas, foram instaurados 28 processos de contraordenação.



Contudo, para além destas ações planeadas, essencialmente preventivas, é necessário que a ASAE tenha capacidade reativa.



Perante uma denúncia do género, é necessária uma resposta imediata.



Infelizmente, só assim se alteram comportamentos. Daí reforçarmos o nosso apelo por um reforço de meios humanos…