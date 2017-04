Recursos em falta

A Polícia Judiciária (PJ) foi a que perdeu mais operacionais em 2016, facto que, conjugado com um cenário de cerca de 50% dos seus quadros por preencher, deixa a PJ numa "situação crítica de rutura dos seus recursos humanos".O recente Relatório Anual de Segurança Interna refere que a PJ contava no final de 2016 com um efetivo de 1284 polícias: menos 31 do que no ano de 2015. Face ao aumento de ações terroristas, a cibercriminalidade, a criminalidade económico--financeira e criminalidade organizada transnacional, esta é uma matéria que compromete fortemente o desempenho da PJ face ao que é a sua imprescindível missão. O Ministério da Justiça tem sido sensível a esta situação, determinando a abertura de mais concursos de admissão para a PJ, que se encontrará sempre dependente do aval do Ministério das Finanças, esperando a ASFIC/PJ que o Governo venha a entender a gravidade desta situação.O RASI refere um decréscimo de 9% nos crimes investigados pela PJ, apenas demonstrativo de uma dedicação e sacrifício pessoal dos inspetores que trabalham, em média, 14h por dia. As ameaças e os riscos à segurança dos nossos cidadãos são cada vez mais voláteis e a PJ precisa de estar plenamente capacitada para lhes fazer face.