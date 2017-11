Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refeição estragada

Pitada de bom senso em falta foi acrescentada uma boa dose de mau gosto.

Por Paulo Fonte | 00:30

A refeição até tinha tudo para estar supimpa, mas à pitada de bom senso em falta foi acrescentada uma boa dose de mau gosto. E o jantar acabou por cair mal, embora ninguém assuma a responsabilidade pelo cozinhado.



Nada de espantar pelo que se tem observado desta nova forma de estar à frente da cozinha; quando tudo corre bem foi o chef-mor o responsável, quando o prato dá para o torto cai a culpa no lavador de pratos.



O exclusivo e lindo jantar à luz das velas no Panteão seria apenas mais um, não fosse algumas almas inquietas questionarem como é possível organizar um banquete junto a túmulos de figuras gradas de Portugal.



Foi então que António Costa caiu em si e chegou à conclusão que, realmente, nada disso fazia sentido e, nas suas palavras de convertido, esta é uma utilização "absolutamente indigna".



O ministro da Cultura veio logo dizer que de nada sabia, a diretora do Panteão diz que demitir-se está fora de questão e aponta para cima. Esteja descansada, nem se demite nem será demitida.



Se a alguns ministros aconteceu aquilo que sabemos – nada, pelo menos por imposição superior -, esta e outros responsáveis bem podem continuar na paz dos anjos.