Refeições & Invertebrados

Uma semana, duas polémicas com vídeos de refeições.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Uma semana, duas polémicas com vídeos de refeições. Primeiro com a lagarta na cantina, depois com António Costa no Panteão.



A diferença é que numa temos as reacções histéricas ao ver o invertebrado, na outra temos o invertebrado histérico ao ver as reacções. Pelos vistos, a coluna do PM dobra com o peso de um tuíte.



O famoso instinto político de Costa chama-se Google Alerts, que avisa quando o seu nome é referido na Internet.



Hoje o grande receio de Costa com a saúde não é a legionella, é a sua urticária à má publicidade.



Tão obcecado com a imagem, quando o Paddy lhe perguntou quem está sepultado no Panteão, Costa recusou-se a dar a lista de mortos.