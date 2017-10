Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reformados na armadilha da ADSE

Nem novas, nem velhas tecnologias. renovar dados é uma armadilha para os mais idosos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Há mais de 333 mil reformados que são beneficiários da ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença. É um sistema que lhes permite ter acesso a melhores cuidados de saúde a preços subsidiados. Uma vantagem importante para quem já trabalhou toda uma vida e que conta agora com 70, 80 ou 90 anos, mas que continua a descontar 3,5% da pensão, se esta for superior à retribuição mensal garantida (557 euros).



Para que este benefício seja justo, e dado a quem efetivamente precisa, os serviços da ADSE exigem que, anualmente, estes beneficiários façam prova dos rendimentos. Naturalmente que uma pessoa com 70 ou 80 anos não vai, de um ano para o outro, arranjar emprego, nem receber uma herança milionária... mas vamos dar de barato que se trata de uma exigência justa.



Injusto e incompreensível é que a ADSE diga que a prova pode ser feita em www.adse.pt ou na App MyADSE... Estamos a falar de cidadãos com 70, 80 e 90 anos. Mas mesmo que, sozinhos ou com a ajuda de familiares, os beneficiários entrem nestes endereços eletrónicos, era preciso que eles funcionassem! É isso, não funcionam! Claro que podem ir a uma Loja do Cidadão ou a um balcão da ADSE... Têm 70, 80 e 90 anos!



O atendimento online não funciona e a linha telefónica dá! Resultado, estes beneficiários não renovam os dados e perdem a assistência quando mais precisam! Agora que se realizaram eleições para o conselho consultivo pede-se aos novos responsáveis atenção ao assunto.



Museu privado: Ritual - Maçons comemoram República em cerimónia discreta em Pedrógão

Os mais altos membros do Grande Oriente Lusitano, obediência maçónica, incluindo o Grão-Mestre, Fernando Lima, estiveram presentes numa cerimónia de comemoração da implantação da República num museu privado da Maçonaria que existe em Troviscais, Pedrógão Grande. O evento decorreu dia 5 de outubro de manhã e, à tarde, o Grão-Mestre deslocou-se a Lisboa, onde esteve aberto ao público o Palácio Maçónico, no Bairro Alto. Entretanto, as cerimónias para a eleição da Grande Dieta prosseguem no dia 14, com a posse de vários elementos afetos à lista de Lima.