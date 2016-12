Regime semi-marcelista

Éum espetáculo único: ricos e pobres, anónimos e famosos, trabalhadores e desempregados, portugueses de todos os quadrantes acotovelam-se em busca de uma selfie com o Presidente, a já chamada ‘marselfie’.Isso ficou bem visível na reportagem doe dasobre a personalidade do ano eleita pela nossa redação. Mais do que recuperar o poder simbólico da chefia do Estado, como nesta coluna se previu logo após as eleições, Marcelo resgata um certo prestígio da política, mas de forma pessoal e intransmissível.Nos próximos tempos, o regime será semi-marcelista e isso é uma novidade política poderosíssima ao fim de 42 anos de democracia.