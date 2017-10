Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regras da prisão

Não sei se Isaltino Morais se reabilitou na Carregueira, se aprendeu as lições que a sociedade lhe quis ensinar: a não branquear capitais, a não ser corrupto, a não abusar do poder, a pagar os impostos.

Por José Diogo Quintela | 03.10.17

Não sei se Isaltino Morais se reabilitou na Carregueira, se aprendeu as lições que a sociedade lhe quis ensinar: a não branquear capitais, a não ser corrupto, a não abusar do poder, a pagar os impostos. Mas, depois de ver o seu discurso de vitória e reparar no rapaz de olhos vidrados e ar eufórico atrás de Isaltino, sei que há uma lição que a prisão de certeza não lhe ensinou: a de nunca virar as costas a alguém que está sob o efeito de estupefacientes, pois corre-se o risco de se levar uma chinada com aquelas facas artesanais fabricadas a partir de uma escova de dentes.



Será que Isaltino Morais também está assim tão à vontade no duche? Se não aprendeu isso, não aprendeu nada.