Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reinventar Portugal

O povo português deixou de ocupar o território que lhe foi legado.

Por Rui Pereira | 00:30

Na sua mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à nossa "coragem para reinventar o futuro". Referia-se, sem dúvida, à reinvenção de Portugal. Mas será necessário reinventar um País que foi inventado em 1143 e foi reinventado sempre que se tornou necessário reafirmar a independência (1383-85 e 1640) ou modificar o seu regime (1820, 1910 e 1974)?



É legítimo presumir que o Presidente da República não teria proferido tal afirmação se os incêndios florestais de 2017 não houvessem matado mais de cento e dez pessoas (e não tivesse desaparecido, sem se saber como nem porquê, armamento à discrição de um paiol militar). Ambos os fenómenos constituem sintomas muito preocupantes de declínio do nosso Estado soberano.



Os incêndios florestais, em particular, denunciam uma contradição insanável entre dois dos elementos que compõem o conceito de Estado. O povo português deixou de ocupar o território que lhe foi legado pela História. A isto soma-se a abolição de fronteiras e da moeda, com novos e complexos desafios para a integridade e a segurança do Estado. Que soberania nos resta?



Há, portanto, uma crise de soberania, induzida pela (inevitável e positiva) integração europeia e pela perda de coesão territorial e social. A queda continuada da taxa de natalidade é o retrato fiel de um país suicidário, em que a estigmatizada "geração grisalha" se reparte entre o apoio a idosos desvalidos e jovens desempregados e há quem sugira uma eutanásia social. Porém, há dados empíricos que autorizam um certo otimismo. Ao longo de quase 900 anos sobrevivemos a todos os perigos e ameaças. Mas não podemos esperar pelo futuro, cabe-nos construí-lo. Por isso, reinventar Portugal significa criar todas as condições de subsistência da nossa identidade própria, no âmbito da defesa, da segurança, da justiça, da cultura e da economia.