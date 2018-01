Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reis de Espanha

A espanhola está a virar uma poeta e, mais do que isso, está “poderosa”!

Por Luísa Jeremias | 00:30

Georgina Rodríguez publicou no sábado, Dia de Reis, data muito comemorada em Espanha, uma foto dos seus príncipes mascarados a rigor para a ocasião.



Tudo devidamente enquadrado com um discurso só comparável ao que fez a propósito da última visita à Madeira, ao lado do seu rei, Ronaldo, na qual ficou a conhecer um pouco mais sobre o passado do príncipe encantado.



Perante estas duas publicações nas redes sociais de Gio, só posso tirar uma conclusão: a espanhola está a virar uma poeta e, mais do que isso, está "poderosa". Ganha, facto, cada vez mais destaque no clã Aveiro, torna isso visível ao mundo, bota sentença sobre o companheiro e já chama cunhado a Hugo.



Tudo isto acontece depois de ter dado um filho por parto natural a CR7 e ter feito dos gémeos seus.



Temos uma nova rainha em Espanha! Letízia que se cuide...