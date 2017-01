Não era preciso ouvir ontem, quase em simultâneo, António Costa a fazer profissão de fé na União Europeia e Jerónimo de Sousa a comemorar a União Soviética para perceber que não tem futuro a relação que sustenta o atual governo. Sabe-se como é periclitante a fidelidade nos casais que vivem em quartos separados.Ora o PS mora no governo, enquanto o PCP-Verdes só coabita no parlamento. E, para se aguentar, o executivo ainda necessita na assembleia do apoio do BE.A discussão do acordo sobre o aumento do salário mínimo acabou com a camaradagem. BE e PCP-Verdes mostraram a Costa o seu verdadeiro tamanho e Passos Coelho usou a dimensão do PSD para o apoucar. O primeiro-ministro conseguiu levar a água ao moinho, mas, como observou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, a solução TSU era melhor. Optou-se pela alternativa PEC por birra dos subscritores das ‘Posições Conjuntas’ e da CGTP. Seria desfaçatez a mais os partidos à esquerda do PS impedirem um aumento do salário mínimo.Estão martelados os primeiros pregos do caixão desta relação sem futuro. Não será de admirar se o funeral acontecer na ressaca das Autárquicas.