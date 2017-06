Raphael Guerreiro está em défice físico após uma longa e desgastante temporada. Hoje temos de demonstrar em campo toda a nossa qualidade. Temos de ser mais agressivos na procura da bola. Não podemos depender do adversário porque temos capacidade e qualidade para assumir o jogo.



Se tudo isto for um remake do Euro compro já, mas gostava de ter mais poder futebolístico, mais rapidez nas alas, ou seja mais qualidade. Vai ser um jogo difícil porque a Rússia joga em casa, mas somos favoritos e temos de deixar a passagem à próxima fase praticamente alinhavada.

Será que depois deste primeiro jogo vamos ter uma versão igual à do Europeu, numa primeira fase, ou será que Fernando Santos vai colocar em campo uma equipa mais ofensiva e desequilibradora pelas alas? No último jogo impunha-se Gelson Martins e André Silva ao lado de Ronaldo. Contra o México foi notória a falta de pressão.Adrien Silva é nesta altura o jogador que mais capacidade de pressão consegue imprimir ao eixo do meio-campo português. Deixo uma pergunta. Porque não abdicamos do atual sistema e não apostamos num 4x4x2 declarado? O jogo de estreia acabou também por revelar erros defensivos nada habituais. José Fonte teve uma tarde desastrada.