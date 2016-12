Os consumidores portugueses pagam este ano mais 500 milhões de euros na conta da luz para subsidiar as energias renováveis em comparação com as tarifas praticadas em Espanha. É uma renda abusiva.Em nome de um bom princípio – a produção de energia não dependente de recursos fósseis –, as famílias portuguesas pagam uma sobrecarga absurda.Os contratos realizados durante o governo de José Sócrates entregam milhões às empresas, que têm a garantia de vender toda a produção ao preço que querem, sem haver nenhum esforço para melhorar a eficiência e reduzir custos. Um contrato principesco que dura até 2025 e que custa milhares de euros a cada família.