Rescaldinho

Tinha planos para fazer o melhor rescaldo de sempre. Um Cristiano Rescaldo. Infelizmente, o espaço não o permite.

Por José Diogo Quintela | 02.10.17

A noite de ontem e o dia de hoje vão ser uma espécie de conclusão de episódio do ‘Poirot’. Há um morto, Passos Coelho, e há que descobrir quem o matou. A diferença é que, num ‘Poirot’ normal, o pequeno belga reuniria os suspeitos e, usando as suas células cinzentas, apontaria o culpado no meio dos inocentes. Desta feita, Poirot teria de achar o culpado no meio de inocentes que, não sendo responsáveis pelo homicídio, querem assumir as culpas, para receber os louros.



António Costa, Morais Sarmento, Catarina Martins, Rui Rio, José Eduardo Martins, alguns minions dentro do PSD? Qualquer um gostava de ter sido o matador. Mas vamos ver o que dizem os comentadores. Especialmente, Hernâni Carvalho e Moita Flores.



Pode, também, dar-se o caso de o cadáver não se conformar e decidir, apesar das evidências, continuar a andar por aqui. O que tornaria a política portuguesa muito mais interessante. Como sabem os espectadores do ‘The Walking Dead’, os zombies são muito mais difíceis de eliminar.