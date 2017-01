Resgates forçados

O custo do resgate público da Banca em Espanha entre 2009 e 2015 chega aos 60,718 mil milhões de euros. É uma fortuna, mas a conta do resgate português deve ser maior em termos de custo por cidadão.Desde 2008, e após os casos de polícia do BPN e a venda desastrada na liquidação do Banif, com prémio ao comprador, já foi ultrapassada a fasquia dos 10 mil milhões.Há ainda a acrescentar o reforço de capitais da Caixa Geral de Depósitos e o prejuízo do fundo de resolução no Novo Banco (a probabilidade de perder a totalidade dos 4,9 mil milhões é elevada).E o pior é que isto pode não ficar por aqui. Triste fado: os contribuintes tornaram-se resgatadores forçados da Banca.