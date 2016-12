Residências e aeroportos

Falar a verdade é sempre uma conduta recomendável. Ao longo dos anos, o sindicato dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF foi alertando para os problemas em áreas fulcrais para a segurança interna: a imigração e processos de asilo, o dispositivo nas fronteiras.Desde necessidades de meios humanos e materiais, passando pela falta de legislação clara, tudo os inspetores apontaram a tempo e horas. Falaram para surdos! O SEF, em virtude da falta de capacidade de previsão a médio prazo, chega ao final de mais um ano confrontado com uma evidente falta de meios e forte pressão externa.Em causa estão os enormes tempos de espera nos aeroportos, fruto do aumento exponencial de tráfego e, nesta altura, das viagens de Natal. Há, também, os grandes atrasos na emissão das autorizações de residência – os quais têm sido apontados por organizações humanitárias e partidos como o Bloco de Esquerda.Se todos os erros se pagam, o problema é que aqueles que agora os pagam são os menos responsáveis: os inspetores do SEF e, sobretudo, os cidadãos. A responsabilidade do que está a acontecer é exclusivamente política. Dos anteriores governos e, em particular, deste que está em funções.