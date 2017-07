Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resoluções de piscina

Nos últimos dias de cada ano milhões de pessoas de todo o Mundo gastam tempo que lhes falta a alinhavarem, na mente ou em papel, listas com resoluções.

Por Leonardo Ralha | 00:31

Nos últimos dias de cada ano, ainda mal refeitas das festas natalícias e à beira da ressaca com que acordarão no primeiro dia do ano seguinte, milhões de pessoas de todo o Mundo gastam tempo que lhes falta a alinhavarem, na mente ou em papel, listas com resoluções.



Frutos de um auto-exame apressado, mas que resulta de tudo aquilo em que vamos matutando ao longo dos meses, sucedem-se ‘clássicos’: quase todos querem emagrecer, fazer mais exercício, passar mais tempo com os filhos, reacender a paixão ou poupar nos gastos supérfluos para satisfazer um sonho de consumo tantas vezes adiado.



Pena que praticamente todas essas resoluções tenham a perenidade e consistência das bolas de sabão, sendo raras as que sobrevivem a janeiro.



Deseja-se melhor sorte à segunda vaga de resoluções, nascidas nos primeiros dias de férias, quando a exigência do trabalho é substituída pela necessidade de espalhar protetor solar ou de hidratar o corpo, bebendo muita água ou mergulhando na piscina.



Sendo provável que nada mude de forma significativa na hora de voltar à casa de partida, resta a esperança de que a vontade de contrariar as estatísticas seja mais forte do que a inércia.