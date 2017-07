Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retoma a crédito

Só as famílias reduzem o endividamento. Estado aumenta.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Após anos difíceis de ajustamento forçado pela Troika vivemos um tempo de relativa prosperidade. Há negócios em alta, o imobiliário acelera, nota-se um dinamismo no consumo.



Mas a economia portuguesa tem um grave problema estrutural. Vive a crédito e está sobre-endividada.



Quer famílias, quer empresas e sobretudo o Estado investem com dinheiro da banca, beneficiando da torneira do Banco Central Europeu, que mantém juros em níveis historicamente muito baixos.



O valor da dívida total de Estado, empresas e famílias é de 724,4 mil milhões de euros. Curiosamente são as famílias que aproveitam para amortizar os empréstimos.



Mas estes dados demonstram que a economia portuguesa está muito dependente de decisões exteriores. Basta acabar o dinheiro barato para ficarmos novamente à beira de novo resgate.