Retrovisão

Dir-se-ia que ‘Ele Vem à Noite’ é mesmo um quadro vivo

Por Joana Amaral Dias | 20:39

No último filme de Trey Edward Shults há poucas personagens humanas (só duas famílias de filho único) mas várias personificações, como o bosque que rodeia a casa, também ela com alma. O cenário é pós-apocalíptico (pós-contágio) e igualmente a tela ‘O Triunfo da Morte’, pintado por Pieter Bruegel em meados do século XVI, tem existência própria. Dir-se-ia que ‘Ele Vem à Noite’ é mesmo um quadro vivo, uma interpretação dessa obra.

Bruegel e Bosch (outro pintor holandês com uma criação singular) têm visões que parecem não só retratar como até antecipar o caos e as catástrofes que assolariam o século XX. De facto, são precursores de escolas de pintura que (como o surrealismo) só surgiriam quatro séculos depois. Mas parecem adivinhar o apocalipse que atravessou as guerras mundiais e que Hollywood sonha recorrentemente no século XXI. Esperemos apenas que o filme de Shults não tenha essa veia visionária, porque a safra da sua morte não é menos cruel e a sua esperança na condição humana não é maior.

Título: ‘Ele Vem à Noite’

De: Trey Edward Schultz

Exibição: Nos cinemas