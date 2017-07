Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Revisitar Loures

Para prevenir crimes é indispensável envolver toda a comunidade.

Por Rui Pereira | 00:30

Em 2008, pouco tempo depois de assumir o cargo de Ministro da Administração Interna, confrontei-me com uma gravíssima situação de insegurança. Elementos da comunidade cigana e de comunidades de origem africana envolveram-se num tumulto. Como ex-líbris, ficou-me na memória a imagem, divulgada sem cessar, de um homem, na rua, a empunhar uma caçadeira.



Elementos da comunidade cigana, queixosos de agressões, pretenderam então ocupar o espaço público fronteiro à Câmara de Loures. Entendi que não se devia contemporizar em matéria de paz pública e que a projetada ocupação não poderia ser tolerada. A PSP cumpriu com proficiência as instruções, impediu a ocupação e garantiu a segurança das comunidades desavindas.



Mas a história não podia acabar assim. Para ajudar a ‘consertar’ o tecido social, lançámos um contrato local de segurança que envolveu a autarquia, o governo civil, serviços e forças de segurança, associações culturais e desportivas, empresas e confissões religiosas. Recordo a imagem do Diretor Nacional da PSP a participar numa corrida com os outorgantes do contrato.



Quando há um problema de segurança, deve recorrer-se à força necessária para fazer cessar a atividade ilícita. Não pode haver tibiezas, porque se trata de defender o direito à segurança. Porém, para prevenir futuros ilícitos, é indispensável envolver toda a comunidade, ‘reparando-a’ ou ‘reconstruindo–a’. A força pública é apenas o último recurso da política de segurança.



Em Loures e em tantos outros concelhos limítrofes de Lisboa, cresceram sem critério bairros sociais ‘problemáticos’. O Estado central e as autarquias desistiram das suas responsabilidades e não construíram verdadeiras comunidades. Nada disto isenta de responsabilidades quem praticar crimes, mas recomenda políticas integradas, que não esqueçam os contratos locais de segurança.