Rio passado?

Rio parece acreditar que, voltando o PSD ao centrismo, o PS quererá entender-se com ele.

Por Luciano Amaral | 00:30

Está feito: o PSD atirou Passos Coelho para trás das costas. Santana era uma espécie de tentativa de continuidade. Rio é uma tentativa de regresso a um certo PSD mais ‘respeitável’, mais centrista. O PSD nunca amou Passos. Tolerou-o, depois da derrota humilhante de Manuela Ferreira Leite em 2009 e da sua própria vitória em 2011. Mas muita gente nunca se reviu na clarificação ideológica passista, preferindo a velha natureza ambígua e inidentificável do PSD.



Mas a grande pergunta é: será possível ou mesmo desejável (para o PSD) o regresso ao pastelão tradicional? O quadro político mudou muito desde que o PS acabou com o tabu do governo à esquerda. Até aos acordos de 2015 entre PS, Bloco de Esquerda e PCP, o PSD tinha um lugar imprescindível na governabilidade, excepto se o PS tivesse maioria absoluta, o que só aconteceu uma vez em 43 anos.



Enquanto o PS recusou entender-se à esquerda, precisou sempre da complacência do PSD e até teve de se juntar a ele uma vez. Agora, o PS imagina que "nunca mais vai precisar da direita para governar", como já alguém disse. Talvez a conclusão seja apressada, mas se for tudo como nos últimos dois anos, é verdade. Claro que ainda estamos para ver quem mais vai rir no fim, no gambito em que PS, Bloco e PCP se envolveram. Mas não restam dúvidas de que neste momento o PSD perdeu o seu lugar tradicional.



Mas será que pode regressar a esse lugar, depois do que aconteceu em 2015? Os entendimentos à esquerda foram uma resposta à via mais direitista do PSD de Passos (sim, Passos é um pai involuntário da geringonça). Rio parece acreditar que, voltando o PSD ao centrismo, o PS quererá entender-se com ele. Só que agora o PS já não precisa do PSD como dantes. Talvez ainda vejamos Rio descobrir que o melhor para o PSD hoje é assumir a herança passista e não um mirífico PSD centrista tradicional que acabaria nas mãos do PS.