Riqueza lícita

Nos últimos anos, os meios jurídicos e políticos lusitanos têm discutido com vigor a possibilidade de criação de um crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. Tal hipótese foi recusada de forma quase unânime pelo Tribunal Constitucional, com o argumento de a incriminação prescindir de facto ilícito concreto e inverter a presunção de inocência do arguido.Como tantas outras discussões domésticas, esta controvérsia prova a anomia e a inépcia do poder legislativo, mais entretido em alimentar querelas partidárias do que em resolver problemas. Não seria difícil prever para os políticos (e outras pessoas) crimes de declarações falsas ou omissas de rendimentos, obrigando a explicar a sua proveniência e cominando penas adequadas. Mas os portugueses devem preocupar-se também com o enriquecimento lícito de pessoas que pouco fizeram para o merecer. Refiro-me, por exemplo, a banqueiros que levaram as suas instituições à bancarrota e receberam chorudas indemnizações (para os compensar do desgosto) ou a políticos envolvidos em privatizações, que obtiveram depois cargos regiamente remunerados.A Assembleia da República parece não estar atenta a estes fenómenos. Os deputados pretendem saber, com toda a legitimidade, o que se terá passado no caso da nomeação e demissão de António Domingues para a presidência da Caixa Geral de Depósitos, instituindo uma segunda comissão de inquérito (cujo resultado não é difícil de prever). Porém, desvalorizaram o essencial. O essencial é que dezenas de indivíduos ou empresas sacaram à Caixa milhares de milhões de euros sem garantia de pagamento, enquanto os vulgares depositantes e devedores pagaram a quintuplicar empréstimos para aquisição de habitação própria, garantidos por hipotecas e seguros de vida, e vão suportar agora as imparidades. Vamos investigar e divulgar o que se passou?