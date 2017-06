Ronaldo e o fisco

Cristiano Ronaldo, moderno gladiador que suscita paixões à escala planetária, está indiciado de fraude fiscal, por não ter, alegadamente, pago os impostos devidos ao fisco espanhol. É claro que a questão não deixa ninguém indiferente. Ronaldo é o português mais conhecido no estrangeiro e prepara-se para ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela quinta vez.Para se ter a noção dos índices de notoriedade de Ronaldo, basta ter presente que Wolfgang Schäuble dirigiu ao Ministro das Finanças, Mário Centeno, o maior elogio disponível, comparando-o ao famoso futebolista. Hoje, Ronaldo é o primeiro embaixador de Portugal. No entanto, como qualquer outro cidadão, não está acima da lei e responde pelos ilícitos que praticar.A discussão jurídica deste caso será interessante. Ronaldo deve pagar imposto sobre todos os seus direitos de imagem em Espanha (incluindo proventos auferidos noutros países)? E qual foi o ano relevante para a declaração dos rendimentos? Porém, a questão que me ocupa é outra. Pode dizer-se, no caso de ter sido cometida uma infração fiscal, que Ronaldo agiu com dolo?A questão é recorrente. Tenistas e cantores, atores e futebolistas de topo são ‘máquinas de fazer dinheiro’ e sofrem, não raramente, surpresas desagradáveis com o fisco. Em regra, pagam as suas dívidas e são condenados a penas suspensas. Mas quem não se lembra de a capitosa Sofia Loren ter estado detida durante dezassete dias, em 1982, à ordem do fisco italiano?Em muitos destes casos, se houver fraude fiscal, a responsabilidade terá de ser imputada a quem presta informações erradas e irresponsáveis. Ronaldo não é fiscalista e é aconselhado por juristas ou contabilistas. Só terá atuado com dolo, como a lei requer, se pediu que lhe indicassem o caminho de fuga ao fisco. Pela minha parte, não creio que isso tenha acontecido.