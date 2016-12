RTP 1: Um canal para maiores de 54 anos

O ‘Natal dos Hospitais’ ocupou a RTP 1 durante oito horas. Teve 16 intervalos publicitários e atraiu quase só a audiência acima de 54 anos. Participaram os emplastros do costume, da RTP e das cantorias, mas o momento alto foi o do autêntico Emplastro.Considerando a Igreja que assistir à missa pela televisão vale como estar presente num templo, não admira que muitos idosos e com dificuldade de andar a acompanhem pela TV: da audiência com mais de 64 anos, vêem-na 220 mil pela RTP 1 e 250 mil pela TVI.O presidente da PT-Altice negou que haja conversações para comprar a Media Capital, dona da TVI e rádios. Mas, como diz que quer ter mais conteúdos além do futebol, fica-se com a impressão de que… quer mesmo comprar a Media Capital, dona da TVI e rádios.Pode ser só propaganda, mas, sendo na Rússia, será de levar a sério o reality show que "permite" aos concorrentes "assassinar e violar" — "dentro da lei". O regime soviético matou mais de um milhão na Sibéria; agora o Gulag passa a entretenimento.