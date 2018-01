RTP: e que tal fazer uma boa série?

Eu não esperava grande coisa de ‘Air Lino’ (RTP 1), mas pior é impossível. Pretende ser humor popular, mas não tem graça. Parece anos 80. Não tem relação com a realidade social do país. Está mal escrita, mal realizada, mal produzida, mal interpretada.





Impressiona a crueza da falsidade dos sons submarinos em ‘Planeta Azul’. Tudo aquilo é falso, acrescentado em estúdio, para dar um ar ‘natural’… à Natureza. Eis ao que chegámos: os programas que mais reclamam mostrar o real estão cheios de aldrabice.A TVI multiplicou por dez o aumento de Janeiro dos combustíveis. A ignorância que grassa nas redacções dá nisto. Mas o problema é menos errar-se do que a arrogância. Quando corrigiu, a TVI não informou que corrigia nem pediu desculpa ao espectador.Já a SIC, que tinha dado uma informação errada no sábado sobre as indemnizações a familiares e vítimas dos incêndios, corrigiu no domingo, indicando que a notícia anterior estava errada. Foi fácil corrigir! Porque não o fazem sempre os canais quando se enganam?Aviso amarelo… alerta vermelho… A meteorologia tornou-se no grande tema noticioso da década e os meteorologistas estrelas dos ecrãs. Já só falta o IPMA e as televisões criarem o ‘alerta verde’, informando que está sol, pouco vento e temperatura amena.As previsões meteorológicas, em televisão, são perversas: quando se prevê mau tempo, isto é, quando se prevê o futuro, mostram-se imagens de mau tempo passado, parecendo que se está a ver o que acontecerá quando se está a ver o que aconteceu. Por vezes, as previsões acertam. Outras vezes não, pelo que as imagens mentem duplamente: eram passado e esse passado não se repetiu.Um em cada cinco franceses duvida da ‘versão oficial’ do atentado terrorista ao semanário ‘Charlie Hebdo’, em 2015, e 3% acham que se tratou duma conspiração oficial e não dum atentado. Podemos lamentar que tantos façam da falta de informação uma dúvida inaceitável. Mas mais importante é verificar como é difícil acreditar em factos, apesar - ou por causa? - da muita informação disponível.