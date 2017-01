RTP: menos 7 milhões em conteúdos

Com tão extraordinário empenho em "serviço público", decerto a empresa fará este ano um esforço para aumentar o orçamento para conteúdos, ou não? Não. O Plano de Actividade para 2017, a que tive acesso, prevê uma diminuição de 90 para 83 milhões de euros para programas, menos 7 milhões, quase menos 8%. Já as despesas com pessoal aumentam um milhão de euros em 2017 e o parque automóvel receberá dois novos veículos, pois o importante é manter a RTP a mexer.



O Plano, com promessas bestiais, fala da "adopção de estratégias de maximização de receitas mercantis", o que fica sempre bem a um operador de "serviço público", mas os números não acertam com a promessa: a RTP prevê perder este ano 15% das receitas publicitárias, o que não a preocupa, pois receberá mais 3% dos nossos bolsos, aumentando as receitas com a taxa para 173 milhões.



As receitas não alteram esta realidade: a RTP mantém-se, do ponto de vista contabilístico, tecnicamente falida, com o passivo superior ao activo. Se fosse privada, já tinha fechado. Mas tudo bem: só perdeu 53,5 mil espectadores em média de 2014 para 2016. Haja alegria, porque é uma perda idêntica à da SIC e inferior à da TVI. Que ao menos alegrem a RTP as desgraças alheias.



Da glorificação à mentira

O funeral de Estado de Mário Soares correu sem incidentes na televisão. Como há 25 anos analisaram Dayan e Katz, a telecerimónia de coroação é a mais completa, a mais ritualizada; visa não só homenagear a personagem como inscrevê-la na história da comunidade, cristalizando reconhecimento e glória. O directo, de grande aparato, separa a cerimónia do quotidiano; reapresenta tal e qual todos os passos e a caracterização oficial do evento; mostra e explica a simbologia; acentua o carisma do falecido e coloca entre parêntesis eventuais conflitos e memórias negativas a ele associadas; o jornalismo esquece parcialmente a objectividade e fervilha em glorificação — não é problemático, faz parte. Tudo isso aconteceu agora. Mas, azar, não houve multidão nas ruas. E, sendo ela necessária para legitimar o significado da cerimónia, as nossas televisões inventaram-na. Esconderam em planos fechados a ausência de multidão e, pior, disseram que ela existia. Mentiram.



O Estado impõe, mas o povo é que escolhe

Estando agora na TDT e no cabo, a RTP3 é o único canal de informação que chega a 100% da audiência, mas não consegue descolar nas preferências dos espectadores. Somadas as audiências no cabo e na TDT, a RTP3 está em Janeiro abaixo da CMTV, SICN e até da TVI 24, o que tem menor audiência. O Estado impôs os canais na TDT, mas não aos cidadãos.





Na imprensa ou na autopropaganda em programas da RTP1, vai grande a festa sobre a "nova" programação do canal. Estes anúncios costumam ser como promessas de políticos, mas, como o administrador que interfere nos conteúdos é um protegido de sempre em certos media, não admira que esses media depois se esqueçam de escrutinar as promessas dos programadores.Na verdade, a RTP1 começou 2017 com mais episódios de telenovelas do que a TVI. Tem cinco por dia, um em estreia (‘O Sábio’), os outros em repetição ou reposições. A TVI está com quatro episódios por dia e a SIC com sete.Pelo menos seis programas da RTP1 são adaptações de produtoras ou canais privados estrangeiros: ‘A Minha Mãe Cozinha Melhor que a Tua’, ‘Sim, Chef!’, ‘O Preço Certo’, ‘The Big Picture’, ‘Ministério do Tempo’ e as impagáveis Televendas, sem contar com ‘The Voice’. Claro que, ao passarem para a RTP1, todos estes programas de privadas se transformam, qual milagre das rosas, em "serviço público".O grosso dos programas diários é semelhante e pretende concorrer com os privados: os programas de conversa ‘A Praça’ e ‘Agora Nós’ coincidem em grande medida com os idênticos da SIC e da TVI.