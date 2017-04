Padilla foi o espetacular triunfador, anteontem, no Campo Pequeno (lotação esgotada)! Moura saiu triste, aquém do seu nível mundial! Roca Rey fez apresentação em Lisboa, mas os toiros não lhe foram ideais, ele que é um dos novos ídolos do universo taurino; deixou perfume, mas faltou-lhe faísca...Os Forcados de Vila Franca tão-pouco estiveram no seu melhor, sentindo as investidas dos Vinhas, que foram ótimos na lide a cavalo. Os toiros de Varela Crujo deram jogo desigual, com volta do ganadeiro após o primeiro dos seus. Padilla saiu em ombros pela Porta Grande, em noite de impressionantes ovações dum público especial!Então, porquê o título "Rui Bento"? Porque ele foi o primeiro triunfador duma corrida que começou muito antes... Em breve, direi porque triunfa este gestor profissional!