Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio e a geringonça

Há mais a unir do que a separar os eleitores do PSD e do PS.

Por Carlos Rodrigues | 00:31

Contaminada que está a sociedade pelo ambiente de guerrilha irracional do futebol, tendemos a avaliar as palavras de Rio como pura ingenuidade. O novo líder da oposição prefere apoiar o PS a entregar o governo à extrema-esquerda. Para o PSD, não será uma ideia tão suicida como parece.



Na verdade, há mais a unir do que a separar os eleitores dos dois partidos: a prioridade é o poder, mas, no limite, preferem-no temperado ao centro. Rio quer exibir o desapego do poder, em benefício do que se usa chamar ‘interesse nacional’, e ensaia a sedução a esse eleitorado flutuante. Desdramatiza a escolha, e tenta centrá-la nos perfis dos líderes.